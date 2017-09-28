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Легализация марихуаны обогатила McDonald’s

 

В легализовавших марихуану американских штатах выросло число посетителей ресторанов быстрого питания. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis, передает Forbes.

Так, McDonald’s стал самым популярным местом для потребителей каннабиса — 43 процента купивших марихуану посетили ресторан этой сети. На втором месте оказались закусочные Taco Bell (18 процентов), третье место закрепила за собой сеть Wendy’s (17,8 процента).

В онлайн-опросе приняли участие 27 тысяч человек.

Повышенный аппетит — известный побочный эффект потребления каннабиса. Это связано с тем, что основной ингредиент марихуаны ТГК (тетрагидроканнабинол) влияет на мозг, который думает, что его лишили пищи. Исследования показали, что ТГК повышает чувствительность вкусовых рецепторов — потребители каннабиса не только думают, что они голодны, но и еда также очень вкусная.

Данный побочный эффект американские врачи используют для лечения страдающих от истощения людей. Также марихуану прописывают в качестве вспомогательного средства для снятия тошноты при химиотерапии, и для лечения некоторых заболеваний глаз.

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