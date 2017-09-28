Североатлантический альянс замораживает Совет Россия – НАТО

Североатлантический альянс намерен заморозить Совет Россия — НАТО (СРН) до конца года, предлогом для такого шага стали российско-белорусские учения "Запад-2017", сообщает газета "Известия" со ссылкой на российские дипломатические источники.
"Совет Россия — НАТО до конца этого года заморожен по инициативе Брюсселя. Видимо, одной из основных причин стали учения России и Белоруссии "Запад-2017". Прибалтийские страны-члены НАТО неоднократно пытались заморозить этот формат. Их в этом поддерживала и Великобритания. Однако, несмотря на это решение, каналы связи продолжают работать", — цитирует издание одного из собеседников.