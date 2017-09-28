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Конгресс США может принять санкции против чиновников Азербайджана

 

B связи с продолжающимися фактами нарушений прав человека в Азербайджане небезызвестный конгрессмен Кристофер Смит вместе с сенатором Джимом Макговерном внесли в Конгресс США законопроект за номером 537, содержащим требования об уважении прав человека и верховенстве закона в Азербайджане, сообщает Туран.

"Очевидно, что между нашими странами имеются важные связи в области безопасности и экономики, однако нарушения прав человека не могут быть игнорированы", - говорится в заявлении К.Смита.

Что касается законопроекта 537, то он призывает правительство США считать приоритетом права человека и фундаментальные свободы народа Азербайджана при сотрудничестве с правительством страны.

Кристоф Смит

Законопроект также призывает применить положения Глобального акта Магнитского, чтобы наказать официальных лиц в Азербайджане, нарушающих международно-признанные права человека.

Далее законопроект призывает правительство Азербайджана немедленно освободить всех заключенных, аресты которых признаны политически мотивированными.

"США должны использовать этот инструмент, подразумевающий запрет на выдачу виз, заморозку банковских счетов нарушителей прав человека", - отметил Смит.

Слушания в Конгрессе будут продолжены. Ранее с инициативой о введении санкций против чиновников в Азербайджане выступил также и сенатор Дурбин.

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