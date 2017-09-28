Европейские правоведы, политологи и международники по сей день задаются вопросом – кому же нужна анахроническая международная квазиправительственная организация Совет Европы – некий пережиток эпохи кондоминиума Сталина и Трумэна?

Ведь, по большому счету Совет Европы давно выполнил свою историческую миссию – цюрихские тезисы Черчилля о создании Соединенных Штатов Европы нашли свое воплощение в становлении маастрихтского процесса, который завершился созданием Евросоюза. За 70 лет европейское сообщество сделало грандиозный прорыв, трансформировав наднациональную организацию в субъект международного права. Пал СССР, Варшавский договор, Германия объединилась, Восточная Европа примкнула к западноевропейскому сообществу…

И вот, казалось бы победа первой мировой геополитической либеральной революции должна была трансформировать как структуру, так и цели задачи Совета Европы. Мир изменился, а Совет Европы продолжил сосуществование с новой мировой системой по канонам канувшей в лету Холодной войны. Совет Европы больше напоминал исторический монумент, своеобразную Триумфальную арку, возведенную в ознаменование былых, призрачных и ныне оспоренных самим временем побед.

Представьте себе, по сей день целью Совета Европы является содействие сотрудничеству стран в области демократии и прав человека. При этом большинство стран, входящих в Совет являются полноправными членами Евросоюза. Исключение – лишь несколько стран, входящих в европейское географическое пространство вокруг России. Получается, что Совет Европы всецело занят совершенствованием институтов демократии лишь в нескольких странах целого континента. Хотя две из этих стран – Беларусь и Россия выдворены из организации.

Совет Европы вместе со своим громадным дорогостоящим бюрократическим аппаратом попал в неловкое, если не сказать глупое положение. Ведь для этих нескольких стран, включая и исключенную из Совета Европы Беларусь европейцы придумали новый формат «европеизации» - так называемое «Восточное партнерство».

Какой-то вздор! Получается, что в Европе целых два формата для совершенствования демократии и либеральных институтов в горстке стран вокруг России. Спрашивается, для чего же в этом случае нужен Совет Европы? Никто не в силах ответить на этот вопрос, довольно сложно найти логические аргументы, с помощью которых можно объяснить цели и задачи, обязывающие европейских политиков сохранять эту бессмысленную организацию, переродившуюся в некое западное НПО, шельмующее неугодные правительства.

Генсек Совета Европы, бывший норвежский премьер Торбьерн Ягланд - один из тех, кто пытался все эти годы сохранить бессмысленную организацию. Т.Ягланд совершенно далек от аскетичных мотивов и ориентиров в своей политической деятельности. Аналитическая интерпретация политического портрета норвежского экс-премьера свидетельствует о его жестком прагматизме и конъюнктурных пристрастиях. Совет Европы был для Т.Ягланда плацдармом на пути к борьбе за пост генсека ООН, но ставка была сделана на экс-премьера Португалии, менее амбициозного и более функционального Антонио Гутьереса. Штрихи к портрету Т.Ягланда раскрывают его истинные мотивы к мобилизации всех, пусть и декоративных, но все же политических институтов Совета против Азербайджана.

Совет Европы, нивелированный до критического одноголосия мелкокалиберного НПО полностью зациклился на критике институтов демократии одной страны – Азербайджана. С другой стороны, СЕ понять можно – а больше никого и не осталось, если не считать неприкосновенную «агентурную страну» кавказскую Армению, патронируемую более влиятельным мировым игроком – мировым армянством. Но это тема для другого анализа.

Вы ошибаетесь, если полагаете, что на минувшем заседании Комитета Министров Совета Европы, прошедшем с 19 сентября по 21 сентября в Страсбурге, по инициативе Т.Ягланда была рассмотрена шокирующая и не менее плачевная ситуация вокруг тотального нарушения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили со стороны корпоративного олигархата. На Комитете министров не заметили аресты детей и членов семей политзеков в Армении… На заседании Комитета по личной инициативе Ягланда обсуждался вопрос применения в отношении Азербайджана процедуры, предусмотренной четвертым параграфом 46-ой статьи Европейской Конвенции.

Ягланд убежден, что Азербайджан не исполняет решение Европейского суда по делу заключенного Ильгара Мамедова, и поэтому предложил Комитету направить запрос в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением требований Конвенции. Политическая мотивированность действий Ягланда не вызывает сомнений – буквально за считанные дни до прений в Комитете, генсек пользуясь своим влиянием в норвежском истеблишменте протолкнул в печально известном ангажированном издании Aftenposten особую статью об инициировании правовой процедуры против Азербайджана. Спустя несколько дней, похожая статья вышла на страницах другой влиятельной европейской газеты Politico. Однако, в отличие от ангажированной норвежской газеты, Politico более реалистично прокомментировало возможный исход инициативы Ягланда.

Как отмечает влиятельное издание, инициатива Ягланда обречена на провал, поскольку данная правовая процедура представляет собой замкнутый круг – заключение Евросуда вновь вернется в Комитет министров с предписанием: «принять соответствующие меры». Однако, все решения Комитета носят исключительно рекомендательный характер. У Совета Европы нет действенных правовых мер принудить страну выполнить какое-то решение. Яркий пример тому – неисполненные резолюции другого института Совета – Парламентской Ассамблеи, обязавшей Армению освободить оккупированные азербайджанские территории.

Вот вам и последствия отсутствия концептуальных и системных реформ в Совете Европы, не адаптированного к новому миропорядку. Организацию сохранили, а вот роль и место институционального европейского сообщества с придатком полуевропейских стран в новом мире определить не успели. Теоретически, Комитет министров, конечно же, может поднять вопрос об исключении Азербайджана из Совета Европы. Но как отмечает, тоже самое европейское издание Politico, это приведет к катастрофическим последствиям для самой организации.

Во-первых, чем же обернулись принятые ранее санкции против Беларуси и России? Совет Европы облегчил жизнедеятельность правительств этих стран, с легкостью сбросивших номинальные и ничего не значащие обязательства, и укрепивших систему суверенной национальной демократии. Во-вторых, Совет Европы лишит граждан Азербайджана права обращаться в Европейский суд. Таким образом, политическая игра Ягланда направлена против прав 9-миллионного населения целой страны!

Если уж генсек Совета Европы проявляет такую неистовую принципиальность, то почему он не затрагивает проблему неисполнения решений Евросуда в полноправных членах Евросоюза? Известно ли господину Ягланду, что с 2010 года Италия не исполнила 2350 решений Евросуда? Или взять, к примеру, другую страну из постсоветского региона – Молдову. Коллега Ягланда – Комиссар по правам человека Нильс Мужнийекс бьет в колокола: «В Молдове решения Евросуда исполняются в течение 10 лет». Представляете, 10 лет!!! Но Ягланд не реагирует. На сегодняшний день 11 тысяч неисполненных решений среди стран Совета Европы, причем речь о таких развитых демократиях, как Великобритания, Франция, Испания… Но почему-то генсек Совета Европы не поднимает ни один из этих проблемных вопросов, сосредотачиваясь на одном примере из Азербайджана, требуя лишить одно из значимых и крупнейших государств места пусть и в номинальной, но все же международной организации!

А ведь столкнувшись с такой кричащей несправедливостью, президент Азербайджана Ильхам Алиев и сам может избрать тактику бойкота в отношении Совета Европы. Ведь в момент кульминации откровенно ангажированных нападок и жестких политических наездов со стороны Европарламента в 2015 году, президент Азербайджана полностью свернул сотрудничество с «Восточным партнерством». Затем, европарламентариям пришлось долго уговаривать Азербайджан вернуться, но позиция главы государства оставалась неизменной: И.Алиев требовал сатисфакции!

Зачем же организации, растерявшей было влияние и роль в мировой политике, терять еще одно столь значимое государство?! Где логика поведения этого странного европейского мужа? Однако, похоже Ягланд не оставляет другого пути для официального Баку. Спрашивается, 11 тысяч неисполненных дел, вопиющие нарушения прав человека во многих странах, и даже в Евросоюзе – включая недавние политически мотивированные аресты в центре Европы в Барселоне и жестокий разгон манифестации в Гамбурге, но почему-то мишенью вновь избирается Азербайджан?! И это в свете недавнего успешного визита президента И.Алиева в Брюссель по приглашению президента Совета Европейского Союза Дональда Туска? И это в канун осуществления стратегических транснациональных геоэкономических проектов по инициативе президента И.Алиева? И это в разгар нового витка геополитических схваток и столкновений за будущую судьбу Азербайджана?!

Налицо откровенная вероломная политическая акция против Азербайджана, и политическому руководству страны, видимо, стоит задуматься над достойным политическим и правовым ответом – какой смысл оставаться в Совете потерянных ориентиров? Что это нам дает? А может стоит опередить вероятное решение Комитета, инициировав выход Азербайджана из Совета Европы? Я призываю власть и общество к открытым дискуссиям!