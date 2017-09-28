Азербайджанские позиции под обстрелом

Вооруженные силы Армении, используя 60-миллиметровые минометы (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 139 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Газахском, Товузском и Кедабекского районах.
Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.