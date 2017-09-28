Цены на нефть снижаются после разнонаправленных изменений по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени снизилась на $0,16 (0,28%) - до $57,74 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подешевел на $0,54 (0,92%) - до $57,9.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,15 (0,29%) - до $51,99 за баррель. Накануне стоимость фьючерса выросла на $0,26 (0,5%) - до $52,14 за баррель