Россия провела учения на Каспии

Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учения по высадке морского десанта из катеров в Дагестане, передает РИА Новости слова начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

"Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии провели совместные тренировки по высадке морского десанта в морских полигонах и на учебном комплексе морской пехоты "Скорпион" в Республике Дагестан", — сказал он.

По словам Астафьева, в учениях были задействованы около 200 военнослужащих, порядка 20 единиц боевой и спецтехники, а также три быстроходных десантных катера типа "Серна" из состава бригады надводных кораблей флотилии.