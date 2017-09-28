Баку и Тегеран создают совместные проекты на Каспии

Азербайджан и Иран провели в Баку переговоры по разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений Каспийского моря, сообщает Trend со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC).

Согласно информации, делегация компании Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) во главе с управляющим директором Мохсеном Делавизом провела переговоры с руководством Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по приглашению ее главы - Ровнага Абдуллаева.

"Существует большая база для сотрудничества в энергетическом секторе между Ираном и Азербайджаном в целях содействия экономическому развитию обеих стран", - сказал Р.Абдуллаев.

Он также добавил, что обе стороны должны сделать все возможное для совместной разведки и разработки каспийских углеводородных ресурсов.

"Среди ключевых вопросов, обсуждавшихся на встрече, были условия разведки и разработки нефтегазовых месторождений региона, обмен новейшими технологиями в нефтегазовой отрасли и совместный анализ сейсмических данных для разведки глубоководных углеводородных ресурсов", - отметил, в свою очередь, Делавиз.