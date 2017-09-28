Северная Корея готовит новые ядерные испытания

Власти Южной Кореи ожидают, что в следующем месяце КНДР проведет еще одно испытание ядерного оружия. Советник президента Мун Чжэ Ина как возможные даты запуска ракет назвал 10 и 18 октября, сообщает Reuters.

"Мы опасаемся возникновения вооруженного конфликта, который может быть спровоцирован каким-нибудь случайным инцидентом во время испытаний КНДР", — заявил лидер Южнокорейской демократической партии.

Напряженность вокруг Северной Кореи обострилась после того, как Ким Чен Ын назвал угрозы американского президента Дональда Трампа в отношении КНДР объявлением ей войны .