Германия полностью вывела своих военных из Турции

Германия завершила вывод своего воинского контингента с турецкой военно-воздушной базы Инджирлик. Последняя группа немецких военнослужащих уже покинула базу, передают турецкие СМИ сообщение представителя бундесвера.

По его словам, передислокация немецкого военного контингента на военную базу Аль-Асрак в Иордании завершится в октябре текущего года. Оттуда бундесвер продолжит поддерживать операции международной антитеррористической коалиции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Всего на авиабазе Инджирлик находились около 260 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков "Торнадо", оборудованных специальной оптикой, и один самолет-заправщик.

Причиной передислокации стал запрет, введенный турецким правительством на посещение немецкими парламентариями военных ФРГ на данном объекте.