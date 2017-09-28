Премьер Японии распустил нижнюю палату парламента

Правительство Японии приняло решение о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных всеобщих выборов 22 октября.

О намерении распустить нижнюю палату парламента и провести досрочные выборы в октябре этого года премьер-министр Синдзо Абэ объявил на пресс-конференции 25 сентября.

По словам главы правительства, он хотел заручиться поддержкой общественности для осуществления дальнейших экономических реформ и продолжения политического курса в сфере безопасности на фоне общего ухудшения обстановки на Корейском полуострове.

Эксперты отмечают, что роспуск парламента Абэ предпринял в целях извлечения политических дивидендов от своих высоких рейтингов в то время, когда политическая оппозиция страны находится в коллапсе.