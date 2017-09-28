К власти в Дагестане приходит генерал Меликов

Сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что, по его данным, первого заместителя директора Росгвардии Сергея Меликова в течение последних нескольких лет готовили на должность главы Дагестана.

«Отставка Рамазана Абдулатипова готовилась давно. По моей информации, на его место готовили несколько лет Сергея Меликова – именно для этого его назначили полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе, чтобы он вошёл в курс дагестанских дел. Но, столкнувшись с невероятным уровнем коррупции, клановости и хищений, Сергей Меликов, насколько я знаю, несколько раз отказывался. Но, как я понимаю, Кремль всё же настаивает. Он, по моим сведениям, первый в списке возможных кандидатов. Следом за ним идут глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов и вице-премьер Александр Хлопонин»,- сказал Курбанов.

По его мнению, нельзя утверждать, что Меликов, родившийся в интернациональной семье (его отец - лезгин, мать - русская) и сделавший карьеру вне Дагестана, близко знаком со сложившейся в республике ситуацией.

«Но его работа на посту полпреда позволила ему ближе ознакомиться с республикой и понять глубину её проблем. По моим убеждениям, Кремль целенаправленно проводит в главы республик Северного Кавказа генералов, сделавших карьеру на федеральном уровне. Если сейчас Сергей Меликов возглавит Дагестан, то четыре, как минимум, ключевых региона будут возглавлять генералы. Это - логика управлением Северным Кавказом Владимира Путина. Наш президент считает, что Северному Кавказу сейчас нужны силовики и что люди с либеральным экономическим мышлением не способны обеспечить безопасность южных рубежей России», - отметил Курбанов.

27 сентября глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в интервью «Говорит Москва» подтвердил своё намерение уйти в отставку. По его словам, основной причиной для такого решения стал преклонный возраст – в этом году политику исполнился 71 год.