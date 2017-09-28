Россия создаст электромагнитную бомбу

В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

По его словам, интенсивность воздействия перспективного оружия варьируется в зависимости от задач. В частности, возможно создание «помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».

Михеев отметил, что работы над радиоэлектронными боеприпасами ведутся под наивысшим грифом секретности. «Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник.