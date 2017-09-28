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Раджа Наингголан: «Игроки «Ромы» думали, что в Азербайджане будет легче»

Автор: Отдел информации 

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после победы во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов над "Карабахом" (2:1) отметил, что римляне не показали лучшей игры. По мнению бельгийца, футболисты итальянской команды полагали, что легко добьются победы.

«Мы настраивались только на победу, - приводит Mediaset Premium слова Наингголана. - "Рома" не показала лучшей игры, но мы возвращаемся домой с тремя очками, так что можем быть довольны.

Не могу утверждать, что мы плохо настроились, ведь нам довольно быстро удалось забить два мяча. И затем мы могли сделать счет 3:0. Нужно посмотреть друг другу в глаза и добиться необходимого улучшения игры. Повторюсь, главное то, что мы выполнили свою задачу и взяли три очка. Возможно, мы полагали, что здесь будет немного легче, и многие моменты недооценили».

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