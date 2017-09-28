Гарвард назван лучшим университетом США

Гарвардский университет возглавил рейтинг лучших университетов США по версии The Wall Street Journal и британского журнала Times Higher Education.
Вторую строчку в списке занял нью-йоркский Колумбийский университет, третье поделили между собой Массачусетский технологический институт и Станфордский университет.
В десятку лучших вошли также Университет Дьюка, Йельский университет, Калифорнийский технологический институт, Университет Пенсильвании, Принстонский университет и Корнеллский университет.
Как отметил The Wall Street Journal, цель составления рейтинга в том, чтобы оценить насколько хорошо университеты готовят студентов к самостоятельной деятельности после получения дипломов. При составлении рейтинга учитываются 15 различных факторов, в том числе такие, как уровень доходов выпускников, академические ресурсы каждого из университетов, степень взаимодействия преподавателей и студентов, а также мультикультурная среда в учебных заведениях.