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Гарвард назван лучшим университетом США

 

Гарвардский университет возглавил рейтинг лучших университетов США по версии The Wall Street Journal и британского журнала Times Higher Education. 

Вторую строчку в списке занял нью-йоркский Колумбийский университет, третье поделили между собой  Массачусетский технологический институт и Станфордский университет.

В десятку лучших вошли также Университет Дьюка, Йельский университет, Калифорнийский технологический институт, Университет Пенсильвании, Принстонский университет и Корнеллский университет.

Как отметил The Wall Street Journal, цель составления рейтинга в том, чтобы оценить насколько хорошо университеты готовят студентов к самостоятельной деятельности после получения дипломов. При составлении рейтинга учитываются 15 различных факторов, в том числе такие, как уровень доходов выпускников, академические ресурсы каждого из университетов, степень взаимодействия преподавателей и студентов, а также мультикультурная среда в учебных заведениях.

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