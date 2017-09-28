Местные пограничники открыли огонь по азербайджанским браконьерам, пишет казахстанское издание «Мой город».

Согласно информации, правонарушители были замечены в казахстанском секторе Каспия в 17 километрах от мыса Песчаный. Увидев пограничников, браконьеры попытались уйти от патрульного катера. Тогда сотрудники погранслужбы открыли огонь в воздух.

Во время погони браконьеры избавились от улова, однако пограничники сумели извлечь из воды 35 километров снастей с 16 тыс. крючьев. Также из сетей были извлечены 69 живых рыб осетровых пород, их выпустили в море.

По словам пограничников, лодка задержанных была хорошо оснащена, оборудованная двигателями мощностью в 225 и 250 лошадиных сил.

Граждане Азербайджана помещены в следственный изолятор. Ведется расследование по статье «умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан».