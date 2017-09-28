Подписаться на уведомления
 

Миллионы северокорейцев добровольно вступают в армию

 

Более 4,7 млн граждан КНДР изъявили желание добровольно вступить в ряды Корейской народной армии после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики.

Согласно информации агентства ЦТАК, все граждане страны готовы "встать на защиту своего лидера и социализма, чтобы смести с лица земли американских империалистов, объявивших безрассудное намерение уничтожить народную республику". 

За последние шесть дней, отмечает информагентство, о желании пополнить ряды вооруженных сил страны сообщили более 4,7 млн старшеклассников, студентов всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Технологический университет имени Ким Чака, рабочих и других категорий граждан страны, в том числе 1,2 млн женщин.

637 просмотров


Старости
Баллистическая ракета России пролетела через Азербайджан
Баллистическая ракета России пролетела через Азербайджан видео
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
29 Сен 19° / 13°
30 Сен 20° / 14°
1 Окт 21° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9946 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Министр обороны Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Как обеспечивается пищевая безопасность продуктов Səba?
Министр обороны Турции: "Карабах будет освобожден от оккупации"
Миллионы северокорейцев добровольно вступают в армию
Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским браконьерам Отдел информации
Гарвард назван лучшим университетом США
Раджа Наингголан: «Игроки «Ромы» думали, что в Азербайджане будет легче»
Россия создаст электромагнитную бомбу
К власти в Дагестане приходит генерал Меликов
Премьер Японии распустил нижнюю палату парламента
Германия полностью вывела своих военных из Турции
Северная Корея готовит новые ядерные испытания
Баку и Тегеран создают совместные проекты на Каспии
Россия провела учения на Каспии
Экс-премьер Таиланда скрывается в Дубае
Цены на нефть снижаются
Скончался основатель журнала Playboy
Евро продолжает дешеветь
Азербайджанские позиции под обстрелом
Мы призываем: Азербайджану выйти из Совета Европы! наша передовица
Североатлантический альянс замораживает Совет Россия – НАТО
Путин летит в Анкару
Легализация марихуаны обогатила McDonald’s
Мировые цены на нефть не определились с динамикой
Глава Антитеррористического Центра США: «Иран и Хезболла готовили теракты в Азербайджане»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться