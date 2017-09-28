Миллионы северокорейцев добровольно вступают в армию

Более 4,7 млн граждан КНДР изъявили желание добровольно вступить в ряды Корейской народной армии после опубликованного 22 сентября антиамериканского заявления лидера страны Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

В нем председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики.

Согласно информации агентства ЦТАК, все граждане страны готовы "встать на защиту своего лидера и социализма, чтобы смести с лица земли американских империалистов, объявивших безрассудное намерение уничтожить народную республику".

За последние шесть дней, отмечает информагентство, о желании пополнить ряды вооруженных сил страны сообщили более 4,7 млн старшеклассников, студентов всех вузов страны, включая Университет имени Ким Ир Сена и Технологический университет имени Ким Чака, рабочих и других категорий граждан страны, в том числе 1,2 млн женщин.