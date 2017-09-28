Министр обороны Турции: "Карабах будет освобожден от оккупации"

"Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, и рано или поздно эти территории будут освобождены от оккупации". Об этом журналистам в Баку сказал министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

""Мы с Азербайджаном действуем как единое целое. Наша сила - сила Азербайджана, сила Азербайджана - сила Турции. Мы это подтверждаем на всех площадках. Военные учения - это лишь часть нашего сотрудничества. Подобных учений будет больше и с привлечением еще большего числа вооруженных сил", - отметил Н.Джаникли.