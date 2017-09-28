Как обеспечивается пищевая безопасность продуктов Səba?

Практически еженедельно мы узнаем из различных СМИ о случаях массовых отравлений продуктами питания. Спектр продуктов, ставших причиной отравлений крайне велик – начиная от арбузов и домашних солений и заканчивая некачественным салатом на свадебном торжестве или блюдом, приготовленным из зелени, собранной с собственного же огорода. И это еще мы не говорим о вредных веществах из различных продуктов, годами скапливающихся в нашем организме и становящихся причиной разного рода заболеваний!

А что вы делаете в этом море информации, чтобы защитить себя и своих близких от опасных продуктов питания? В частности, каким принципом вы руководствуетесь в выборе продуктов питания? И самое главное - сколь эффективно избранный вами принцип гарантирует вас от приобретения опасных для здоровья продуктов?

А как же пищевая безопасность?

Согласно стандартам безопасности пищевых продуктов, производство пищи можно сравнить с цепочкой. В этой цепочке, объединяющей всех производителей, поставщиков услуг и конечного потребителя, у каждого звена есть свое место и назначение. Опасность может возникнуть на любом этапе, включая упаковку, перевозку, продажу и даже собственно момент потребления. По этой причине гарантировать абсолютную безопасность пищевых продуктов можно только при условии полного контроля над всей цепочкой.

Один бренд – одна цепочка!

У компании Səba, хорошо известной азербайджанскому потребителю как на слух, так и на вкус, есть свои гарантии пищевой безопасности. В первую очередь в данной связи следует отметить, что производство, в частности, куриного мяса и молочной продукции компании Səba отвечает международному стандарту ISO 22000:2005. Однако в Səba не удовлетворились организацией производственного процесса в соответствии с данным стандартом. Компания объединила в себе несколько звеньев пищевой цепочки. Как следует из инфографики, эти звенья неразрывны и взаимодействуют друг с другом.

Так как:

- На посевных площадях Səba выращивается кукуруза и соя;

- Из полученного урожая производится корм для животных и птицы;

- На птицефермах компании производится куриное мясо (курица выращивается на собственных кормах компании, ее убой осуществляется в соответствующих цехах по стандартам халяль);

- Полученное куриное мясо может быть как самостоятельным продуктом, так и сырьем для изготовления котлет, наггетсов, колбас и сосисок;

- Компания продает фермерам корм для животных, а затем приобретает у этих же фермеров высококачественное молоко. Из этого молока без потерь производятся масло, сыр, сметана, йогурты, творог, айран и сухое молоко;

- Для того чтобы сделать продажу своей продукции более клиентоориентированной, Səba открыла сеть розничных торговых точек. В системе пищевой безопасности магазины Səba, число которых приближается к 100, являются самым приближенным к клиенту звеном компании.

Растет число звеньев – растет компания

Пищевая цепочка Səba появилась не сразу, однако сегодня число ее звеньев постепенно растет, а с ними растет и гарантия безопасности и надежности продукции Səba. Потому что контроль компании над безопасностью усиливается на каждом этапе. Завод органических удобрений, строительство которого недавно началось, также займет одно из значимых мест в цепочке пищевой безопасности.

Это не просто слоган

Вот уже много лет Səba действует под девизом "Təbiətdən mətbəxə" (От природы – на кухню). Это не просто девиз, или, говоря языком маркетологов, слоган бренда, завоевавшего свое место на рынке! Это целая концепция. Это путь продукции Səba, берущий свое начало на поле и заканчивающийся на кухне. Это полный производственный цикл компании Səba. Этот здоровый, безопасный цикл производства продукции позволяет Səba не только быть любимой маркой в стране, но и создает условия для демонстрации ею в регионе с высокой конкурентностью блестящих экспортных возможностей.