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Министр обороны Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую министром обороны Турции Нуреттином Джаникли, сообщает АзерТАдж

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Министр обороны Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
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