Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую министром обороны Турции Нуреттином Джаникли, сообщает АзерТАдж
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию, возглавляемую министром обороны Турции Нуреттином Джаникли, сообщает АзерТАдж
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