Курдистан ищет себе президента

Правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана (ДПК) определится с выбором кандидата на пост главы автономии в течение недели, заявил глава фракции партии в местном парламенте Омед Хашнау (Omed Khoshnaw), передает РИА Новости.

Накануне референдума о независимости Иракского Курдистана, который прошел 25 сентября, в автономии были назначены новые выборы в парламент, а также выборы президента автономии. Они состоятся 1 ноября и призваны помочь региону выйти из внутриполитического кризиса — полномочия старого состава парламента уже истекли, причем последние два года своей работы он не собирался из-за противоречий между представленными в нем партиями. Две из пяти парламентских партий Курдистана выступили против проведения референдума. Полномочия президента Масуда Барзани (лидера ДПК) также истекли. Накануне референдума он пообещал, что не будет баллотироваться на новый срок.

"Это все остается в силе. Выборы пройдут в тот же самый день, 1 ноября. Будет прямое голосование, и одновременно - голосование по выборам в парламент. Но пока никаких новостей, связанных с этим (с выдвижением кандидатов. - Ред.) нет, так как был референдум, и все внимание было приковано к нему", — заявил Хашнау.

Он пояснил также, что партии пока не выдвинули своих кандидатов на пост президента, чтобы не создать политическую конкуренцию, не раскалывать политическое поле и избирателей и не отвлекать внимание от самого референдума.

"Сейчас, после референдума, как раз надеемся, что в течение недели дело сдвинется и вопрос решится, потому что главное состоялось", — заявил глава фракции ДПК в парламенте автономии.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в Конституции страны. 25 сентября состоялся референдум о независимости автономии, в поддержку которой проголосовали 92,7% избирателей (2,86 миллиона человек).