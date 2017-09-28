Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов официально объявил о своей отставке. Об этом он сообщил на 12 сессия Народного собрания РД, призвав собравшихся не переживать по означенному поводу.

Как сообщает РИА «Дербент», Р.Абдулатипов поблагодарил депутатов за совместную работу, заметив при этом, что в Москве имеются люди, которые «на ходу бреют зайцев».

По словам политика, «Они навязывают президенту не очень популярные решения. Но решение президента не принимается без воли Всевышнего».

Также Р.Абдулатипов выразил свою убежденность в том, что вернул Дагестану чувство достоинства.