И Qatar Airways прекращает полеты в Курдистан

Авиакомпания Qatar Airways вслед за другими авиаперевозчиками приостанавливает полеты в Иракский Курдистан по требованию иракских властей, передает РИА Новости со ссылкой на сайт авиакомпании.

"По просьбе Управления гражданской авиации Ирака все международные рейсы в аэропорты Эрбиля и Сулеймании и из них будут приостановлены с 29 сентября. По этой причине рейсы Qatar Airways из Эрбиля и Сулеймании и в эти города отменены с 29 сентября по 1 октября 2017 года. Данные о рейсах после этой даты будут обновляться по мере поступления информации", — говорится в сообщении авиакомпании.

Об отмене или приостановке авиарейсов в Иракский Курдистан ранее объявили турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Atlas Global и Pegasus, ливанская Middle East Airlines (MEA), египетская EgyptAir, иорданская Royal Jordanian и эмиратские Flydubai и Air Arabia.