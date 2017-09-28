Nikoil Bank ищет специалиста для департамента корпоративного бизнеса

Специалист департамента корпоративного бизнеса
Требования:
Пол : мужской;
Высшее образование;
Опыт работы по корпоративному/SME кредитованию не менее 3-х лет;
Отличные знания по финансовому анализу;
Свободное владение азербайджанским и русским языками;
Знание офисных программ.
Личные качества:
Умение работать в команде;
Организаторские способности;
Аналитические способности;
Управленческие и лидерские способности, коммуникабельность.
Просьба отправлять CV на электронный адрес [email protected] с указанием вакансии - «Специалист департамента корпоративного бизнеса» в строке темы письма.