Непогода в Азербайджане: «Азеришыг» переходит на усиленный режим

В связи со вчерашним резким ухудшением погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Азербайджана ОАО «Азеришыг» перешел к работе в усиленном режиме, сообщил журналистам пресс-секретарь ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам пресс-секретаря, несмотря на мокрый снег, сопровождавшийся сильным ветром в некоторых горных районах, серьезных проблем в сфере снабжения электроэнергией не зафиксировано.

Население Баку и близлежащих поселков также обеспечено бесперебойной подачей электроэнергии. Глава пресс-службы добавил, что в электросетях больше не происходит аварий, которые ранее наблюдались в связи с ухудшением погоды. «И если возникают перебои, то они быстро устраняются благодаря оперативному вмешательству наших сотрудников», - подчеркнул глава пресс-службы.

В заключение Т.Мустафаев добавил, что в связи со сложными погодными условиями на местах усилено оперативное дежурство.