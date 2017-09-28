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Уволена сестра Зии Мамедова

 

Сестра бывшего министра транспорта Зии Мамедова, директор лицея Tərəqqi Махбуба Мамедова освобождена от занимаемой должности. Об этом haqqin.az сообщили в Министрестве образования.

Источник в Минобразования указал, что она сама написала заявление об уходе. Министр образования учел это заявление и подписал распоряжение об освобождении М.Мамедовой от занимаемой должности.

«Но и до этого заявления М.Мамедовой в Минобразования поступали многочисленные жалобы на коррупцию и взятки в ее лицее», - сказал источник.  

О том, что директор лицея Махбуба Мамедова под различными предлогами собирала деньги с учащихся лицея и брала взятки при приеме детей на учебу, неоднократно писали СМИ. На прошлой неделе на основании жалоб родителей учащихся лицея Служба внутреннего контроля Минобразования провела проверку в этом учебном заведении. Наш источник отметил, что директор лицея была освобождена от должности сразу же по  началу проверки. 

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