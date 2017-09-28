Полиция взяла под охрану урны для голосования мэрии Барселоны

Полиция взяла под охрану урны для голосования, которые находятся в распоряжении мэрии Барселоны, чтобы те не были использованы для референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, урны хранятся для обычных избирательных процессов, и в данном случае правоохранительными органами было исполнено решение прокуратуры.

Референдум о выходе Каталонии из состава Испании назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита, а второй регулировал выход автономии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников отложения от королевства.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.