Спецоперация МВД: изъято более 10 килограммов наркотиков

В результате успешных оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами страны, из незаконного оборота изъято большое количество наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Согласно информации, сотрудниками Управления полиции Агджабединского района задержан ранее судимый местный житель Гусейн Ахмедов. При обыске у него было обнаружено 0,110 грамма героина.
В ходе осмотра сотрудниками полиции места жительства Г.Ахмедова было изъято 9 кг 230 граммов высушенной марихуаны.
Следующее успешное мероприятие было проведено сотрудниками полиции Бейляганского районного отдела полиции. По получении соответствующей оперативной информации полицейские произвели обыск в доме ранее судимого жителя района Илькина Фараджева, обнаружив там более одного килограмма марихуаны.
По обоим фактам проводится расследование.