Подписаться на уведомления
 

Спецоперация МВД: изъято более 10 килограммов наркотиков

 

В результате успешных оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами страны, из незаконного оборота изъято большое количество наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, сотрудниками Управления полиции Агджабединского района задержан ранее судимый местный житель Гусейн Ахмедов. При обыске у него было обнаружено 0,110 грамма героина.

В ходе осмотра сотрудниками полиции места жительства Г.Ахмедова было изъято 9 кг 230 граммов высушенной марихуаны.

Следующее успешное мероприятие было проведено сотрудниками полиции Бейляганского районного отдела полиции. По получении соответствующей оперативной информации полицейские произвели обыск в доме ранее судимого жителя района Илькина Фараджева, обнаружив там более одного килограмма марихуаны.

По обоим фактам проводится расследование.

1355 просмотров


Старости
Баллистическая ракета России пролетела через Азербайджан
Баллистическая ракета России пролетела через Азербайджан видео
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
29 Сен 18° / 13°
30 Сен 20° / 14°
1 Окт 20° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9946 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Молодая жена основателя Playboy осталась без наследства
Иракские войска ждут приказа о наступлении на Курдистан
Власти Каталонии готовы пойти на диалог с Мадридом
Саакашвили предрек распад Украины
РИА ФАН: Зюганов и Фатуллаев – о новых угрозах в отношениях РФ и Азербайджана, спасшегося от судьбы Украины фото, видео
НАТО не планирует замораживать Совет Россия - НАТО
Российская авиация не дала боевикам вырваться из «Акербатского котла»
Китай закрывает совместные преприятия с Северной Кореей
Эрдоган: «Ни одна страна не признает независимость Курдистана»
МИД России: ИГИЛ доживает свои последние дни
В Баку сохранится дождливая погода
Спецоперация МВД: изъято более 10 килограммов наркотиков
Полиция взяла под охрану урны для голосования мэрии Барселоны
Уволена сестра Зии Мамедова
Непогода в Азербайджане: «Азеришыг» переходит на усиленный режим
Nikoil Bank ищет специалиста для департамента корпоративного бизнеса
И Qatar Airways прекращает полеты в Курдистан
Центробанк о курсе маната
Рамазан Абдулатипов официально объявил о своей отставке
Курдистан ищет себе президента
На военной базе в Индии разбился самолет видео
Министр обороны Турции на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
Как обеспечивается пищевая безопасность продуктов Səba?
Министр обороны Турции: "Карабах будет освобожден от оккупации"
Миллионы северокорейцев добровольно вступают в армию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться