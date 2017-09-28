В Баку сохранится дождливая погода

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди в вечернее и ночное время. Днем, в основном, без осадков. Порывистый северо-западный ветер сменится днем на северо-восточный, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 11 - 15°, днем - 17-21°. Б Баку ночью будет 12 - 14°, днем - 18 - 20° тепла.
Атмосферное давление - выше нормы: 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 85 - 95%, днем - 50 - 55%.