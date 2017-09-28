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МИД России: ИГИЛ доживает свои последние дни

 

Террористическая группировка «Исламское государство» как «территориальный проект» находится на последней стадии своего существования. Об этом заявил агентству «Интерфакс» директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз российского МИД Илья Рогачев.

По его словам, такое положение имеет место «ввиду эффективных военных действий, прежде всего со стороны сирийской армии и российских ВКС».

Дипломат отметил, что боевикам ИГ «удается выживать, хотя группировка и не процветает так, как это было два года назад».

«Значительные финансовые средства так или иначе продолжают поступать в их распоряжение, в том числе - извне», — добавил Рогачев.

Он пояснил, что группировка все еще продолжает действовать исключительно потому, что не выполняется введенное Совбезом ООН эмбарго на поставки оружия террористам. 

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