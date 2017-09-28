Эрдоган: «Ни одна страна не признает независимость Курдистана»

Ни одна страна не признает независимость Курдской автономии Ирака, передают сегодняшние турецкие СМИ заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам Эрдогана, референдум о независимости в Курдской автономии Ирака противоречит Конституции Ирака, а также несет угрозу нового кровопролития в регионе.

«Референдум о независимости в курдской автономии Ирака не пойдет на пользу никому», - сказал Эрдоган, добавив, что данная акция может только спровоцировать новые межэтнические конфликты в регионе.

Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела референдум о независимости.