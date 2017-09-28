Российская авиация не дала боевикам вырваться из «Акербатского котла»

Удары российских ВКС сорвали операцию группировки «Джебхат ан-Нусра», пытавшейся вызволить террористов из «Акербатского котла» в восточной Хаме, сообщил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В течение недели все удары ВКС в провинции Идлиб были сосредоточены на технике, резервах и скоплениях боевиков. «Действиями российской авиации в Сирии данная операция ан-Нусры была сорвана, а задействованные в ней силы террористов уничтожены», — сказал Конашенков.

При этом представитель минобороны опроверг сообщение о том, что в результате ударов ВКС в провинции Идлиб погибли 150 мирных жителей.

По его словам, сирийская «Гражданская оборона», на которую ссылается Рейтер, сообщившее о жертвах среди мирного населения, — это те же «Белые каски».