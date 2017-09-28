НАТО не планирует замораживать Совет Россия - НАТО

Североатлантический альянс опровергает сообщения СМИ о замораживании работы Совета Россия - НАТО (СРН) после учений "Запад - 2017", передает ТАСС.

По словам официального представителя альянса Оана Лунгеску, НАТО "сейчас изучает возможности созыва нового заседания СРН".

В постпредстве РФ при НАТО также подтвердили, что речь о приостановке работы СРН сейчас не идет.

"НАТО не имеет никаких планов по замораживанию работы Совета Россия - НАТО. Напротив, как говорил в последних интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг, мы сейчас изучаем возможность созыва нового заседания СРН. Мы рассматриваем возможные даты этой встречи с нашими российскими коллегами", - сказала Лунгеску.

Ранее ряд российских СМИ распространил информацию, согласно которой альянс якобы намерен заморозить работу Совета Россия - НАТО до конца года после российско-белорусских стратегических учений "Запад - 2017".