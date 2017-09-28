В Москве обсудили состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Самая крупная страна Закавказья уже 25 лет успешно сотрудничает с Россией в области культуры, экономики, политики, торговли, оборонного строительства. Участники прошедшей в столице конференции «Ось Москва – Баку: к новой геополитике Кавказа» искали пути углубления российско-азербайджанских отношений и способы совместного решения спорных проблем региона. Российское информационное агентство ФАН-ТВ подготовило специальный репортаж с этой конференции.

Одним из участников конференции стал Геннадий Зюганов, глава Коммунистической партии РФ. В беседе с корреспондентом ФАН-ТВ он проанализировал прошлые и нынешние отношения между двумя странами:

– Прежде всего, Азербайджан входил в нашу общую Родину. Это республика, которая много сделала для того, чтобы мы успешно развивались и вместе победили фашизм. С другой стороны, с Азербайджаном у нас стратегическое партнерство. Это наши друзья, союзники. Республика, которая динамично развивается на постсоветском пространстве. Надо отдать должное Гейдару Алиеву и его сыну Ильхаму Алиеву, которые обеспечили преемственность политики и тех лучших традиций, которые закладывались столетиями. Я бывал в республике не раз и должен сказать, что они нашли довольное разумное решение и национальных проблем. Если в ряде мест раздували русофобию, там Гейдар Алиев все сделал для того, чтобы успокоить русское население и обеспечить преемственность в этом плане: почти во всех школах преподается хороший русский язык.

Я считаю, что национализация нефтегазовой промышленности в Азербайджане это пример того, как можно было и нам поступить. По крайней мере, огромные ресурсы были направлены на социальную поддержку граждан, на благоустройство. Сам Баку сегодня выглядит как один из лучших городов мира, и они для этого многое делают. С другой стороны, сейчас обозначились новые угрозы, связанные с глобализацией, когда мировой капитал решил подмять всех под себя, в том числе и Российскую Федерацию. На этом фоне укрепление БРИКС, Евразийского Союза и укрепление связей с соседями приобретают исключительное значение и характер.

С корресподентом ФАН-ТВ также пообщался Эйнулла Фаттуллаев, главный редактор ведущего в Азербайджане информационно-аналитического ресурса haqqin.az:

– На этой конференции сейчас много говорят о тех острых углах и недопонимании, которые существовали в отношениях двух стран в 90-е годы, скажем… И в нулевые были проблемы… Но я думаю, что за последние 8-10 лет наметился существенный прогресс, я думаю, что даже можно это назвать большим переломом. И Россия уже не та, которая была в 90-х годах, она на сегодняшний день ведущая региональная держава – является гарантом системы региональной безопасности, играет активную роль в международной политике. Она, как я уже говорил неоднократно, повсюду, везде. Она и в Сирии, и в Южной Америке, и в Африке, и, соответственно, она очень сильно укрепилась и в нашем регионе. Поэтому мы надеемся, что, в первую очередь, Россия сыграет активную роль в регионе, где присутствует, – это, в первую очередь, Кавказ. В последние годы Россия демонстрирует более справедливую, я бы сказал, беспристрастную позицию в отношении Карабахского конфликта, поэтому, на мой взгляд, после этого уже сняты те преграды, которые были в отношении двух стран в период правления, скажем, президента Ельцина. Речь идет о военно-политическом присутствии России на Кавказе. Это уже свершившийся факт. Сегодня у России абсолютное влияние в регионе, и поэтому она может оказать воздействие на ту и другую сторону с точки зрения именно компромиссного решения конфликта. Азербайджан готов к компромиссному решению, но пока другая сторона не проявляет должной заинтересованности в решении конфликта. И мы надеемся, что Россия, используя множество политических рычагов, все же окажет здесь давление.

Азербайджан на сегодняшний день одна из немногих стран, которая фактически свела на нет политическое влияние тех или иных государств. То есть мы доказали, что мы – суверенная страна, и никто не может вмешиваться в наши внутренние дела. У нас было несколько попыток дестабилизации в 2005, 2010, 2013 годах, но правительство страны, скажем, с помощью превентивных мер, взвешенной, грамотной, умной политики предотвратило вмешательство в наши внутренние дела. Россия не вмешивается, в отличие от других стран, и действительно демонстрирует очень уважительное отношение к суверенному праву государства. Не диктует условия, рекомендует, оказывает посреднические усилия, это тоже очень важно.

Понимаете, здесь, я считаю, надо подчеркнуть правильный подход президента Путина. Никогда Россия, я повторяю, не вмешивалась во внутренние дела Азербайджана. Наоборот, она всячески активно стремилась ограничить влияние тех или иных стран, вот этих провокаций. Я помню, конечно, безусловно, очень важную роль России в стабилизации политической ситуации в Азербайджане в 2013 году, когда у нас была новая попытка… То есть до Украины в Азербайджане планировался «Майдан». То есть это было до Украины, когда путем различных американских институтов и организаций, называемые гражданским сектором НПО, планировали дестабилизацию ситуации. Тогда именно благодаря во многом, скажем, политической поддержке России все эти попытки были сведены на нет. И сам президент Путин приехал в Азербайджан, открыто выразив поддержку действующему правительству. Я считаю, что это очень важные, ключевые моменты во взаимоотношениях двух стран.

– А почему, на ваш взгляд, этот «Майдан» прошел на Украине?

– Слабость политической власти, в первую очередь, и, во-вторых, я считаю, непонимание, неадекватное отношение вообще в целом к сложившейся региональной ситуации. Вы знаете, как в Украине думали, что в одночасье они станут частью вот этого западного сообщества, им откроют двери, вот буквально по мановению волшебной палочки все там исправится. Что мы видим в результате? В результате Порошенко оказался более авторитарным правителем, чем Янукович. Во всяким случае Янукович не допускал такие методы воздействия на оппозицию. Посмотрите на ситуацию с Саакашвили, она самым красноречивым образом свидетельствует, говорит о ситуации на Украине. То есть они хотели демократии – они ее не получили. Они хотели стать экономически развитой страной – посмотрите, какой социально-экономический кризис бушует на Украине, низкий жизненный уровень! Они хотели единую, целостную страну – они получили расчлененную Украину. Потому что там был фактор русскоязычного населения, который они должны были учитывать. Неправильная оценка ситуации привела к тому украинскому «Майдану». В отличие от Украины, азербайджанское правительство и общественность правильно оценили ситуацию и те риски, которые, вот именно, обусловят создание новой ситуации и будут гораздо хуже, чем нынешние.