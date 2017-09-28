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Саакашвили предрек распад Украины

 

«Если Киев не оздоровит экономику и не обуздает коррупцию, от которой Украина страдает с момента прибретения независимости, то страна продолжит свой распад». Об этом в интервью The Daily Telegraph поведал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Если Украина не изменится, она продолжит распадаться на части, — заявил Саакашвили The Daily Telegraph. — Когда едешь по востоку, видишь, что целые города, которые больше не торгуют с Россией, находятся в отчаянной ситуации. У них нет никаких перспектив, и они не видят света в конце тоннеля».

«Если экономический рост останется на нынешнем уровне, если ситуация с коррупцией будет прежней, то Украина продолжит терять территории на востоке и юге, потому что люди будут просто-напросто сыты по горло», — добавил политик.

Политик также заверил британское издание, что не собирается претендовать на пост президента или премьер-министра. «Я хочу консолидировать оппозицию. К тому же, в настоящий момент я даже не гражданин Украины», — подчеркнул Саакашвили.

По словам The Daily Telegraph, несмотря на попытки не впустить Саакашвили в страну, в настоящий момент правительство — по крайней мере публично — выражает безразличие к его присутствию в Украине. «Мы ничего не будем делать с ним. А что мы должны с ним делать? Пусть общество разбирается с этим популистом», — заявил накануне украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

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