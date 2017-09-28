Иракские войска ждут приказа о наступлении на Курдистан

Иракские войска ждут приказа Верховного главнокомандующего, премьера Хайдера аль-Абади о выступлении в спорные с курдами районы, сообщил в пятницу РИА Новости источник в местных силовых структурах.

После прошедшего в понедельник референдума о независимости автономного Иракского Курдистана парламент Ирака постановил направить войска в спорные районы, в частности в нефтеносную провинцию Киркук. Эти районы не входят, по конституции, в курдскую автономию, но подпали под ее контроль в результате вытеснения отсюда ее воинами террористов "Исламского государства".

"Иракские военные закончили приготовления и находятся вблизи их рубежей в ожидании завтрашнего, пятничного, приказа премьер-министра, Верховного главнокомандующего Хайдера аль-Абади, чтобы двинуться на защиту граждан в спорных районах", — сообщил источник.

На пятницу иракские власти ранее назначили срок прекращения международного авиасообщения с городами Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане.

По данным Высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и указали, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили также соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а кроме того, США и ООН.