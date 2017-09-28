Молодая жена основателя Playboy осталась без наследства

Жена основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера Кристал Харрис (Crystal Harris) не унаследует состояние покойного мужа. Об этом сообщает TheDaily Mail.

Отмечается, что перед свадьбой с Хефнером 31-летняя Харрис подписала брачный контракт с довольно жесткими условиями. Кроме того, ее имя не упоминается в завещании бизнесмена.

Состояние бизнесмена перейдет его детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.

Хефнер и Харрис отпраздновали свадьбу в 2012 году в Лос-Анджелесе. Основатель Playboy отмечал, что его не смущает разница в возрасте в 60 лет и он был готов жить с женой до самой смерти.

Харрис — его третья жена. В 1949 году он женился на Милдред Уильямс и прожил с ней 10 лет. В 1989-м он сыграл свадьбу с Пойтемате Кимберли, пара развелась в 1998-м.

В ночь на четверг, 28 сентября, в Twitter мужского журнала появилось сообщение о том, что американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год.