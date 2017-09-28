В Риге автомобиль въехал в группу детей

В Риге легковой Volvo въехал в группу воспитанников детского сада, вследствие чего пострадали трое детей, передает РИА Новости.

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, по всей видимости, из-за проблем со здоровьем потеряв контроль над управлением машиной, съехал с проезжей части, задев корпусом авто малышей на тротуаре, которых сопровождала воспитательница детсада.

"Водитель въехал в группу детей, а после в стену здания. В ЧП пострадали трое детей, которые доставлены в больницу", — сообщила пресс-служба полиции.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщили РИА Новости в местной службе неотложной медицинской помощи, трое детей в возрасте 6 - 7 лет доставлены в больницу, их состояние стабильное.