Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов

Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с гвинейским коллегой Альфой Конде, передает в четверг, 28 сентября, «Интерфакс».

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью мы списали африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов долларов», — сказал глава государства, не уточнив, однако, за какой период сложился данный долг.

К этому Путин добавил, что в 2016 году Россия выделила для стран Африки по каналам Всемирной продовольственной организации 5 миллионов долларов.