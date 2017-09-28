В Армении сожгли военные склады, чтобы спасти Юрия Хачатурова

Сообщения о многомиллиардных кражах в министерстве обороны Армении, которые осуществлялись бывшим начальником генштаба Юрием Хачатуровым и его фаворитом, нынешним начальником Управления тыла вооруженных сил Армении Норайром Йолчяном, нашли новое свое подтверждение. И подтверждением этим стал… очередной - советашенский пожар.

Пресс-секретарь МО Арцрун Ованнисян встал на защиту своих коллег-воров и … в один миг подставил не только этих, но и остальных мазуриков-функционеров.

Приняв как повод к осуществлению расследования публикацию my.mamul.am, Следственный комитет Армении должен был начать широкомасштабные проверки по поставкам в МО РА. Но, как водится, суббота настала раньше пятницы...

На рассвете 24 сентября 2017 года внезапно загорелись два находящихся в Советашене военных склада.

Огнем было уничтожено все - и оружие, и оборудование, и весь перечень довольствия неприкосновенного запаса (НЗ), и, разумеется, улики возможного поджога. Отметим, что склады именно этих воинских частей первыми должны были подвергнуться проверке.

Кстати, гидрометцентр, надо думать по спецзаказу властей, накануне нарочито предупредил население страны о высокой пожароопасности армянских территорий, которая, между прочим, прямого отношения к компетенциям названного ведомства не имеет. Сохраняющаяся в Армении пожароопасность отнюдь не ландшафтно-климатического, но сугубо социально-нравственного характера, и остается высокой не исключительно лишь в жаркий сезон, но круглогодично и на протяжении уже многих лет.

По всему, Армения пребывает ныне в преддверии некоего грандиозного аутодафе, запах которого исконно столь приятен обонянию сатанистов-генштабистов и их присных.