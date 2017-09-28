Анкара призывает своих граждан покинуть Курдистан

МИД Турции призвал граждан страны покинуть территорию Курдской автономии Ирака до прекращения авиасообщения с ней в пятницу.

Накануне генконсульство Турции в Эрбиле заявило, что турецкие авиакомпании начиная с пятницы прекращают выполнять рейсы в аэропорты Иракского Курдистана. Ранее Управление гражданской авиации Ирака (CAA) сообщило, что с 18.00 (по местному времени) 29 сентября авиационные власти прекращают все международные вылеты из аэропортов городов Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане.

"Считаем полезным для наших граждан, которые не имеют крайней нужды оставаться в Северном Ираке, покинуть его территорию до прекращения авиасообщения с ним 29 сентября в 18.00", — говорится в документе.