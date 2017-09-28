Малейка Аббасзаде о новых вступительных экзаменах

Через два года вступительные экзамены в высшие учебные заведения будут состоять из двух этапов. Об этом сказала журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Согласно информации, баллы, набранные в ходе первого этапа в результате оценивания выпускных экзаменов, будут набавляться к тем, что зачтутся учащимся на втором.

По словам Аббасзаде, зачисление в вуз будет производиться на основе результатов первого и второго этапов: «Уже известны предметы, по которым будут проводиться выпускные экзамены. Количество предметов на вступительных экзаменах уже обсуждено с Министерством образования, и в этом вопросе достигнуто общее согласие.

Завтра на собрании Совета директоров ГЭЦ этот вопрос будет рассмотрен. Общественность будет проинформирована после его окончательного утверждения.