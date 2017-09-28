На очередном заседании парламента Уганды его члены передрались между собой. Видео с места событий в четверг, 28 сентября, опубликовал портал Sky News.

Оппоненты, не ограничившись взаимным рукоприкладством. стали кидаться друг в друга стульями и пустили в ход другие предметы местного интерьера. Чем все закончилось - не сообщается.

Поводом для конфликта стал проект закона, разрешающий президенту страны оставаться на посту после достижения 75-летнего возраста. Напомним: главе государства Йовери Мусевени на сегодня 73 года.

Президент Уганды, по закону, избирается раз в пять лет общим голосованием. Нынешний глава государства пришел к власти в 1986 году по окончании в стране гражданской войны, в ходе которой он выступал против своего политического оппонента Милтона Оботе.