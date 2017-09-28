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Украинская полиция взялась за сына криминального авторитета Багиева

Автор: Отдел информации 

Около двухсот жителей села Ярошивка, что на Черкасщине, пришли на кладбище, чтобы проститься со своим односельчаниным  Павлом Калниболоцким, который погиб в автоаварии на киевском Столичном шоссе, пишут украинские СМИ.

На трассе в его «Шевроле» на огромной скорости врезался попутный БМВ. От удара машину несколько раз развернуло. 55-летний водитель вылетел из салона и погиб на месте. Его жену госпитализировали. "БМВ", проехав еще несколько сотен метров, останавилось. Виновник аварии, выбежав из охваченной огнем машины, пустился наутек.

На следующее утро сын владелицы "БМВ" заявил об угоне машины. Им был 40-летний уроженец Азербайджана Гафар Багиев. По его словам, в момент ДТП он находился дома. Сейчас в полиции версию о том, что в воскресенье именно Г.Багиев был за рулем авто, не исключают.

В полиции говорят, что Багиев уже попадал в аварии. По информации ТСН, он неоднократно нарушал правила дорожного движения на трех разных "БМВ, но с одинаковыми номерами. В конце декабря 2013 года машина Багиева в том же районе протаранила «Шевроле», который готовился к развороту. Тогда за рулем  авто был именно его владелец. Перед тем как он сбежал, его успели сфотографировать. В тот раз Багиеву удалось избежать наказания.

Семья Багиева владеет в Киеве столичными магазинами, автомойками и десятками помещений, которые сдает в аренду. Отец семейства, Юрий Багиев, известный криминальный авторитет по прозвищу «Бабай».

Его группировка много лет держала в страхе весь нелегальный бизнес на Киевском железнодорожном вокзале — торговцев, таксистов, менял. В 2009 г. он был арестован и недавно получил условный срок в пять лет.

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