Российские солдаты попали в плен к ИГИЛ

Информационное агентство «Амак», подконтрольное террористической группировке «Исламское государство», заявило о гибели одного российского солдата и пленении еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который занимается анализом деятельности террористов, пишет «Лента.ру».

Указывается, что россиянин погиб в ходе боев за поселок Шуля, который в результате был занят боевиками ИГИЛ.

Официальных комментариев минобороны России по данному факту пока не поступало.