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Министр обороны Турции на переговорах с Закиром Гасановым фото; видео

 

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи турецкой делегации. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран.

Сначала  встреча происходила один на один между министрами обороны Азербайджана и Турции, после чего она продолжилась в расширенном составе.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество между нашими странами проводятся как на двусторонней основе, так и в рамках миротворческих операций, проводимых НАТО, добавив, что стратегическое партнерство, построенное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр обороны довел до внимания гостя, что конфликт между Арменией и Азербайджаном является серьезной угрозой региональной стабильности.

Отметив значимость совместных военных учений, проводимых в последние годы в Азербайджане и Турции с участием различных родов войск ВС двух стран, министр особо подчеркнул важность увеличения количества подобных учений в будущем.

Говоря с чувством удовлетворения о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и отметив, что связи наших государств основаны на древних исторических корнях и добрых дружеских отношениях, турецкий министр подчеркнул, что Турция является важнейшим партнером Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по основным направлениям двусторонних военных связей, среди которых: развитие сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также в области военного образования и медицины, расширение деятельности в рамках Военного диалога высокого уровня, разработка совместных планов, организация взаимных визитов экспертных групп и др.

 

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