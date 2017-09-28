Матч «Карабах» - «Рома» объявлен самой посещаемой игрой 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. По официальным данным, на матче, проходившем вчера на Бакинском Олимпийском стадионе, присутствовали 67200 зрителей, при том что стадион вмещает только 68700. На втором месте игра «Боруссия» - «Реал», собравшая 65849 зрителей.

Приятно, что Бакинский Олимпийский стадион оказался на первом месте в таком турнире, как Лига чемпионов, однако цифра 67200 явно не соответствует реальному числу зрителей, присутствовавших на арене в этот день. Их было значительно меньше.

В беседе с haqqin.az это подтвердил и директор Олимпийского стадиона Джавид Гараев.

«67200 – это количество проданных билетов, - говорит он. – Болельщиков на стадионе было меньше. Думаю, что это связано с непогодой. По моим оценкам, на стадионе было примерно 57 тысяч зрителей».

Несколько секторов на стадионе были абсолютно пустыми. Они были выделены для болельщиков «Ромы».

«По правилам УЕФА, мы должны выделить 5 процентов билетов гостевой команде. Конечно, итальянских болельщиков было значительно меньше. Но, опять-таки по требованию УЕФА, мы не имеем права продавать эти билеты местным фанатам», - объяснил Джавид Гараев.

Как отметил директор стадиона, возможно, люди, купившие билеты, просто испугались плохой погоды и не пришли. Не исключено, что какая-то часть болельщиков просто не смогла обменять ваучеры на билеты из-за длинных очередей в пунктах продажи.

«Все вопросы по билетам к iTicket.az, мы продажей не занимались, - отвечает Джавид Гараев. - Знаем, что у болельщиков были проблемы. Могу сказать лишь то, что на игры с «Атлетико» и «Челси» билеты уже продаются. И предлагаю болельщикам заранее приобретать их. Насколько я знаю, те, кто покупает за наличные, в этот раз сразу получат реальные билеты, а не ваучеры. А болельщики, которые купят билеты через интернет, уже сейчас могут пойти и обменять свой ваучер».

Когда было объявлено, что на игру «Карабах» - «Рома» впервые можно будет купить билеты в режиме онлайн, многие обрадовались. Дескать, наконец-то не придется стоять в длинных очередях. Однако ожидания не оправдались. Купив билет с сайта iTicket.az, нужно было еще распечатать ваучер и обменять его на реальный билет. Вот тут-то и начались главные трудности. Кассы явно не справлялись с наплывом покупателей. И вновь все вернулось к длиннющим очередям.

Кроме того, iTicket.az предоставлял возможность платной доставки билетов. Но и тут сайт явно не справился со своей задачей. Многие получили билеты в самый последний момент, а некоторые, не дождавшись доставки, за которую заплатили, вынуждены были идти и стоять в очередях. При этом техподдержка сайта в эти дни просто не работала. На письма и звонки никто не отвечал.

Еще один важный момент. Продажа билетов по удостоверениям (на билетах были указаны имя его обладателя и номер удостоверения личности) предполагала победу над «черным рынком». Ведь говорили, что при входе на стадион нужно предъявить не только билет, но и удостоверение. Однако, на деле, у многих удостоверения не проверялись.

Быть может, среди не пришедших на стадион были и те, кто просто решил вернуться домой на полпути, увидев, что обещанные Бакинским транспортным агентством экспресс-автобусы не функционируют должным образом, а в метро невероятная давка. Кстати, не обнаружили болельщики автобусов и после матча.

Кроме того, была закрыта парковка на стадионе. Заехать на своем авто на территорию арены обычному болельщику было невозможно.

«Касательно автобусов: тут опять-таки вопрос не ко мне, а к Бакинскому транспортному агентству, - говорит Джавид Гараев. - Что касается парковки, то на территорию стадиона могли въехать и припарковаться здесь гости УЕФА и обладатели билетов в SkyBox. Для обычных граждан въезд на парковку был закрыт по требованию службы безопасности».

В перерыве матча, когда дождь усилился, часть болельщиков, которые сидели ближе к полю, попросту не вернулись на свои места, чтобы не намокнуть. Они смотрели футбол, стоя у входа в сектора. Увы, крыша Олимпийского стадиона спасает от осадков далеко не всех зрителей. Но понятно, что виновато в этом не нынешнее руководство арены, а те, кто строил стадион. Они не подумали о том, что и в Баку иногда может идти дождь.

Досталось и журналистам. Многие представители СМИ вынуждены были закрыть свои ноутбуки, чтобы те не намокли.

«По требованию УЕФА мы перенесли медиасектор с первого этажа на пятый, - продолжает директор стадиона. – Уверен, что на первом этаже дождь не мешал бы журналистам. Но таковы требования УЕФА. Их не устраивала вместимость ложи для прессы. На матчах Лиги чемпионов мест для СМИ должно быть больше, чем, к примеру, на отборочных играх национальных команд. Мы расширили ложу прессы с 75 до 200 мест.

Кстати, если помните, и в день отборочного матча Евро-2016 между Азербайджаном и Италией тоже пошел дождь. За день до игры была ясная погода, а в день матча полило. Так получилось и в этот раз. К сожалению, не везет нам с итальянцами».

Помимо этого, некоторые представители масс-медиа выражали свое разочарование тем, что не обнаружили у своих мест мониторов, о планируемой установке которых сообщалось.

«У УЕФА нет обязательного требования по установке мониторов, - поясняет руководитель стадиона. – Это наша инициатива. Но так как рекомендация об увеличении мест для прессы поступила лишь 17 сентября, мы просто не успевали закупить 200 мониторов и установить их».

20 сентября было объявлено о том, что Бакинский Олимпийский стадион примет финал Лиги Европы сезона 2018/19. Матч с «Ромой» был первой проверкой арены.

«Если оценивать по 10-балльной шкале, то мы справились с организацией на 7 с плюсом, - считает Джавид Гараев. – Конечно, были недочеты, и нам есть над чем работать. После окончания матча у нас состоялось совещание с руководством «Карабаха». Постараемся устранить все негативные моменты к следующей игре с «Атлетико».

Ну а самым сложным, на мой взгляд, для нас будет матч с «Челси». Болельщиков лондонского клуба будет больше, чем фанатов «Ромы» и «Атлетико». Ничего не имею против английских болельщиков, но общеизвестно, что они, скажем так, значительно чаще отличаются непримерным поведением по сравнению с теми же испанцами или итальянцами».