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Азербайджан объявил в розыск граждан Турции, посетивших Карабах

 

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении граждан Турции, посетивших оккупированные территории Азербайджана

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, 22 сентября 2017 года граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Сааид Чакиноглу и Эрол Катырчыоглу войдя в сговор с лицами в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана и нарушив государственную границу посетили оккупированный Ханкенди и другие населенные пункты. По факту в Слудственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 318.2 УК Азербайджана.

Указанные лица объявлены в межгосударственный розыск. Для их задержания и привлечения к ответственности было сделано обращение в правоохранительные органы Турции.

В настоящее время по данному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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