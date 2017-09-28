В аэропортах мира произошел сбой в системах регистрации

В системах регистрации на авиарейсы в разных странах мира произошел сбой. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что произошло это в связи с неполадками в работе популярной программы Amadeus Altea, которой пользуются более 120 авиакомпаний.

Именно по этой причине задержки в регистрации пассажиров на рейс были зафиксированы в аэропортах Лондона, Парижа, Цюриха, Йоханнесбурга, Сингапура и Вашингтона.

Между тем в августе бельгийские авиадиспетчеры сообщили о едва не вызвавшем катастрофу сбое связи.