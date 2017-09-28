Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро, сообщает издание Metro.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы «навсегда остаться рядом». Еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 миллиона долларов.

Откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала. Первоначально снимок предназначался для календаря.